Grande Fratello fuori onda: volano parole pesanti, guerra in casa. Ieri durante la puntata Andrea Zelletta ha insultato pesantemente Franceska Pepe, ex concorrente

Puntata di fuoco quella che è andata in onda ieri al Grande Fratello Vip. In studio era presente Franceska Pepe, che si aspettava un ritorno nella casa che però non è avvenuto. Infatti oggi nelle sue storie di Instagram si è lamentata per il modo in cui la produzione ha evitato il discorso ieri sera. Intanto, però, ha commentato le varie vicende della casa e tra queste c’era quella di Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. Quando Signorini le chiede se secondo lei c’è un futuro tra di loro, lei risponde che non ce la vede Elisabetta a fare la vita che fa l’ex velino di Striscia. Questo commento ha infastidito molto Andrea Zelletta che l’ha definita “C***a pezzente”.

Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta contro Franceska Pepe: interviene Tommaso Zorzi

In sua difesa è arrivato solo Tommaso Zorzi, che ha fatto notare l’insulto inappropriato che ha rivolto alla modella. “Cosa c’entra questo? Perché devi attaccarla sul lato estetico?”. Andrea si è prontamente difeso e la discussione è continuata poi nel dopo puntata. L’ex tronista ha più volte sottolineato di non apprezzare molto Franceska, infatti negli ultimi tempi nominava sempre lei per il televoto. Intanto domani la modella sarà ospite a Live Non è la D’Urso dove avrà modo di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe.

Su Instagram ha rivelato di amare e sostenere molto Tommaso Zorzi, al punto tale che vuole mandargli un aereo. I due sono molto apprezzati dal pubblico da casa che hanno amato vedere l’evoluzione del loro rapporto nella casa più spiata d’Italia.