Grande Fratello Tommaso Zorzi crolla: “Io vittima di violenza domestica”. L’influencer ha rivelato a Stefania Orlando di essere stato picchiato dal suo ex fidanzato

Oggi al Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è confidata con Tommaso Zorzi e in lacrime gli ha detto di essere stata quasi stuprata quando aveva vent’anni. Per il giovane influencer questa sembra essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: è scoppiato in lacrime mentre era da solo in camera, e ha raggiunto i suoi compagni soltanto quando si è sentito di uscire fuori. Stefania Orlando lo ha intercettato e gli ha chiesto cosa avesse, lui le ha promesso che ne avrebbero riparlato e così è stato. Ha raccontato alla Orlando di una brutta esperienza che lo ha segnato quando era appena un ragazzo.

Tommaso Zorzi si è confidato con Stefania Orlando: “Il mio ex fidanzato mi picchiava”

Ha raccontato di aver avuto un ragazzo quando aveva circa diciotto anni e che questo ragazzo con cui stava lo picchiava. “Nessuno mi ha soccorso, tutti facevano finta di niente. I suoi amici erano lì ma nessuno mi difendeva, non mi caricavano nemmeno su un taxi perché ero una maschera di sangue” ha raccontato. “Non l’ho mai detto a nessuno per la mia dignità di uomo. Sai, quando sei una donna, la società ti riconosce come il sesso debole. Si aspetta che tu in quanto uomo sia forte e che reagisca a questo genere di cose. Io non l’ho fatto, non ho reagito. Mi sono vergognato per tanto tempo ma forse ho fatto male”.

Stefania Orlando lo ha prontamente consolato: “Devi essere orgoglioso di te per aver reagito. E la violenza è tremenda in ogni caso, anche se sei un uomo. Non te lo meritavi”.