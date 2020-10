Grande Fratello, lacrime e ammissioni durante il pranzo: “Sono gelosa”

Grande Fratello Vip, lacrime e ammissioni durante il pranzo: “Sono gelosa”. Maria Teresa Ruta ha voluto parlare con i suoi coinquilini nella casa e ha chiesto scusa a Matilde Brandi

Matilde Brandi (foto dal web)Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata la scorsa sera, Matilde Brandi e Maria Teresa Ruta si sono scontrate duramente. Durante uno sfogo, Maria Teresa ha detto una cosa che ha fatto molto discutere: “Forse Matilde è gelosa di me perché le ho rubato il programma”. In puntata è venuto fuori che le due conducevano un programma insieme e che quest’anno è stata confermata soltanto Maria Teresa al timone. Questo ha fatto storcere il naso a molti, che l’hanno nominata facendola così finire in nomination. Oggi la conduttrice ci ha tenuto a chiarire quanto successo, chiedendo parola ai ragazzi mentre era a pranzo.

Maria Teresa Ruta chiede scusa a Matilde Brandi dopo la puntata del Grande Fratello Vip: “Sono gelosa”

“Ho sempre voluto essere la prima della classe. Salivo in piedi sui tavoli, sui banchi, per mettermi in mostra e farmi vedere. Quando sono entrata qua dentro, volevo che voi vi accorgeste di me. E quando ho visto che tutte le vostre attenzioni erano rivolte a Matilde, mi sono sentita gelosa di lei” ha ammesso la conduttrice, prima di scoppiare in lacrime. “Non volevo mettere in mezzo il lavoro, mi è scappato Matilde e ti chiedo scusa”.

Matilde prima però ci ha tenuto a dirle che ci è rimasta male per la questione dell’aperitivo con le amiche. “Io volevo soltanto dire che siamo diverse, tutte qua” ha spiegato Maria Teresa. Le due donne poi si sono chiarite e si sono abbracciate, prima di tornare a mangiare.