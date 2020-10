Lorella Cuccarini a Verissimo: “Matano faceva l’amico, ma dietro le quinte invece…”

Lorella Cuccarini sarà ospite questo pomeriggio, sabato 10 ottobre, a Verissimo. La conduttrice parlerà per la prima volta del suo rapporto con Alberto Matano

Il pubblico attende con impazienza l’intervista a Lorella Cuccarini che Silvia Toffanin condurrà nel salotto di Verissimo. In procinto di festeggiare 35 anni di carriera una delle conduttrici più amate della televisione italiana racconterà per la prima volta la sua verità dopo lo scontro con Alberto Matano. I due hanno lavorato fianco a fianco a La Vita in Diretta, fino a quando Lorella decise di scrivere una mail ai propri colleghi per sottolineare alcuni tratti del collega, definito “maschilista e dall’ego smisurato“.

Un messaggio non diretto alla stampa e al pubblico ma che, ovviamente, venne diffuso ugualmente. Dopo alcuni botta e risposta e una papabile tensione nel corso delle ultime puntate condotte insieme, la Cuccarini è stata allontanata dalla Rai. A Verissimo ha voluto parlare di quello che è accaduto in quel frangente dietro le quinte.

Lorella Cuccarini dichiara: “Dietro le quinte si stava consumando un piano diverso”

Per prima cosa la conduttrice ci ha tenuto a sottolineare come tutto fosse già ben noto al diretto interessato, poiché lo aveva affrontato guardandolo negli occhi tempo prima. Proprio per questo sottolinea come non si sia trattato di una pugnalata alle spalle da parte sua, anzi. “Se c’è stata una pugnalata, l’ha presa un’altra persona. Le voci vogliono raccontarti così come tu non sei“, ha affermato.

La volontà di aspettare quasi la fine della stagione per esprimersi non ha avuto a che fare con il suo licenziamento, ma con la sensazione che alcune cose stessero cambiando. La realtà fu ben diversa. “Mi sono resa conto che di fronte a me c’era una persona che faceva il migliore amico. Dietro le quinte si consumava invece un piano che andava in un’altra direzione“, riferendosi ad Alberto Matano e alludendo così al suo successivo allontanamento dalla Rai.

Lorella ammette di esserci stata male per il modo in cui la situazione è stata affrontata, ma che oggi è pronta a mettere un punto a questa storia. “Dopo 35 anni di carriera, credo di non dover dimostrare nulla. Sono sempre stata una donna libera e la mia vita professionale lo ha dimostrato“, ha dichiarato. Per ascoltare l’intera intervista l’appuntamento è con Verissimo alle ore 16 su Canale 5.

