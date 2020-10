Prete cattolico arrestato. Sorpreso mentre faceva sesso sull’altare

Prete cattolico arrestato. L’uomo è stato sorpreso mentre stava facendo sesso sull’altare della propria chiesa con due donne

I fatti risalgono allo scorso 30 settembre. Travis Clark, parroco della chiesa di Saint Peter and Paul in Louisiana (Stati Uniti) è stato arrestato con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

L’uomo è stato sorpreso mentre faceva sesso con due donne sull’altare. Un passante, insospettito dal fatto che le luci fossero accese a tarda sera, è entrato in chiesa per assicurarsi che tutto fosse nella norma. Di certo non poteva immaginare la scena che si è trovato davanti. Il prete della diocesi era in compagnia di due professioniste del sesso che, tacchi a spillo e indumenti di pelle, esarcitavano il loro mestiere certamente nel luogo meno indicato. I tre stavano riprendendo le loro gesta. Anche l’incredulo testimone oculare ha registrato. tramite il suo smartphone. ciò che stava avvenendo davanti ai suoi occhi. E’ poi andato alla polizia di Pearl River a denunciare il fatto.

Prete cattolico arrestato. Sesso con due dominatrici

Travis Clark è stato così arrestato. Identificate anche le due donne. La prima è Mindy Dixon, 41 anni. Sex worker, di definisce una dominatrice. Attrice in film per un pubblico adulto, lo scorso 29 settembre aveva annunciato sui suoi canali social di essere pronta a “profanare la casa di Dio” , per questo era in viaggio verso la Louisiana. La seconda donna è Melissa Cheng, di 23 anni. Entrambe hanno ricevuto una multa. L’accusa di atti osceni è stata spiegata dalla polizia dal fatto che, com’è accaduto, il luogo in cui si trovavano era visibile ed accessibile ad altre persone.

Non è la prima volta che l’arcidiocesi di New Orleans sia macchiata dallo scandalo. Lo scorso 1° ottobre il reverendo Pat Wattigny, ha confessato all’arcivescovo Gregory Aymond di aver abusato sessualmente di un minore nel 2013. E’ stato rimosso dal suo incarico.

