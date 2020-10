Tommaso Zorzi crollo nella casa: “La sensazione più brutta del mondo”. L’influencer si è confidato con i suoi compagni di viaggio nella casa del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più amati e più odiati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Oggi nella casa ha litigato con i suoi coinquilini dopo aver “accusato” alcuni di non esporsi troppo, e dicendo che se lui si mette in gioco e si espone in questo modo è solo perché sono in un programma dove non c’è privacy ed è importante giocare considerando che loro percepiscono un cachet per stare nella casa. Gli altri non erano d’accordo ed è scoppiata una lite: l’influencer ha deciso dunque di cambiare stanza non volendo più stare in quella con cui aveva litigato con i ragazzi. Quando loro lo hanno saputo, lo hanno raggiunto per un chiarimento.

Tommaso Zorzi si sfoga nella casa del Grande Fratello Vip: “Mi sentivo impotente”

“Lo so di avere un lato davvero infantile, ma sono fatto così. Ho avuto delle cose mie passate che mi hanno fatto stare male e non mi fido del genere maschile. Se vedo da una parte un gruppo di ragazze e dall’altro uno di ragazze, mi viene naturale andare dalle ragazze. Ho vissuto delle cose che mi hanno portato a non fidarmi degli uomini” ha raccontato Tommaso ai suoi compagni di viaggio. “Quando stavo con il mio fidanzato egiziano ho vissuto per un anno in una suite di 14mila sterline a notte e mi sentivo solo come un cane. Avevo tutto ma sentivo di non avere niente e credetemi è la sensazione più brutta del mondo. La gente mi chiede: perché ti lamenti se hai i soldi? I soldi non sono tutto. Spesso esco, vedo dei vecchietti mano nella mano e torno e piango tutta la notte perché è questo che vorrei e che io non ho mai avuto“.

Dopo il suo sfogo, i ragazzi hanno chiarito con lui e probabilmente stanotte tornerà a dormire nella stanza insieme a loro.

