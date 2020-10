Sabrina Salerno, scollatura profonda e bellezza disarmante: unica – FOTO

Sabrina Salerno ha deliziato tutti i suoi fan con uno scatto da paura sui social network: la cantante indossa una maglia scollata.

Sabrina Salerno è una donna spettacolare. La cantante di origini ligure ama mettere in mostra il suo corpo esplosivo e le sue splendide curve con scatti al limite della perfezione. La 52enne, in occasione della puntata di ‘Domenica Live’ con Barbara D’Urso in cui è stata protagonista, non poteva scegliere un outfit migliore. La Salerno ha scelto di indossare una maglia non volgare ma con una scollatura da urlo: il suo splendido seno non passa mai inosservato.

Sabrina Salerno, maglia scollata: che décolleté

Visualizza questo post su Instagram Ora su Mediaset… domenica live.. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 11 Ott 2020 alle ore 9:14 PDT

Sabrina, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è negli studi ‘Mediaset’ per andare in onda nella puntata di ‘Domenica Live’. La splendida cantante indossa una maglia con una scollatura profonda che valorizza il suo décolleté da urlo. La nativa di Genova è bellissima come sempre e la luminosità del suo volto delizia i fan. Il post ha raccolto in breve tempo 12mila cuoricini e numerosi commenti. “Sempre uno spettacolo vedere le tue foto”, “Bella bella bella”, “Stellare”, si legge.

Visualizza questo post su Instagram È stata davvero una strana estate… memories…. Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 10 Ott 2020 alle ore 11:15 PDT

Sabrina, per ricordare l’estate appena trascorsa, ha condiviso una foto da infarto in cui indossa un costume bianco con dei veli. Le sue curve da capogiro mandano i fan in estasi.

