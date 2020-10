Shaila Gatta, performance da brividi in anteprima: fisico da capogiro – FOTO

Irresistibile la velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, terrificante durante la sua anteprima da brivido sulla pelle: un fisico da oscar

Brividi lungo la schiena per la performance da “Star” della tv di Shaila Gatta, struggente e ammaliante su Instagram. Lo spettacolo per i fan è da stropicciarsi gli occhi di fronte a cotanta sensualità.

Shaila ha vissuto fino all’adolescenza nei quartieri di Secondigliano a Napoli, dove non riusciva a dimostrare tutto il suo repertorio di segreti nascosti. Ecco che ben presto coltiva il sogno di entrare a far parte del corpo di ballo di “Amici” di Maria De Filippi.

E’ proprio lì che parte il viaggio della sua meravigliosa crescita professionale, che l’accompagna ad avere un ruolo di primo piano nel mondo dello spettacolo. Le sue capacità vengono notate ben presto dai protagonisti che hanno ormai una certa affinità con il pubblico. Vip del calibro di Paolo Bonolis, che decide di portarla con sè nel corpo di ballo di Ciao Darwin.

Da lì a poco anche Shaila Gatta ha capito che il sogno di fare ciò che le piace in pubblico era davvero alle porte, finchè arriva per lei la prima chiamata su un palcoscenico più prestigioso, come quello di Striscia La Notizia.

Shaila Gatta, lo zoom si ingrandisce e i fan non stanno nella pelle: “Non è stupendo…?”

La corsa verso la gloria per la ballerina modella del nuovo decennio, Shaila Gatta ha toccato davvero la punta più alta dell’iceberg. La chiamata a Striscia La Notizia ha reso più incandescente la sua carriera in costante crescita.

La velina mora della Mediaset ha sempre sorpreso con le sue performance da capogiro il pubblico telespettatore. Ma la sua avvenenza ha fatto innamorare anche i follower di Instagram, dove la sua popolarità ha avuto un balzo di consensi non indifferente.

L’ex allieva di Amici ha sempre dimostrato un sex appeal differente dalle altre “colleghe” del pubblico, penetrando nel cuore di chiunque. La modella napoletana ha un fisico che già parla da sè e fa tutta la differenza di questo mondo.

Poi da quando Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti se la ritrovano in “carne ed ossa” nel loro programma, tutto intorno sluccica in un tripudio di libidine e felicità. Shaila Gatta, anche stavolta ha lasciato il suo pubblico senza fiato con una prestazione da brividi lungo la schiena.

Il video che spopola sul suo profilo Instagram ha raggiunto un traguardo di consensi non indifferente per Shaila, in avvicinamento alle telecamere con quel costume affascinante, che evoca discorsi al divino Eros.

Spalle dritte, fondoschiena all’indietro e rotazione a 360 gradi. Shaila Gatta è solo per cuori deboli e anche stavolta non è stata da meno

