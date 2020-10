Baby K baciata dal sole della Sicilia, in costume intero azzurro è strepitosa – FOTO

Baby K continua a deliziare i suoi fan sulla pagina Instagram, gli ultimi scatti dalla Sicilia sono strepitosi: costume intero azzurro e fisico strepitoso

Il vero nome della rapper italiana di 37 anni, è Claudia Nahum. Nata a Singapore, è l’unica artista italiana ad aver raggiunto il miliardo di visualizzazioni sul suo canale YouTube. Tanti i suoi successi: l’ultimo ancora in rotazione nelle radio è “Non mi basta più“, tormentone estivo realizzato in collaborazione con Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming.

Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milioni di views tanto che FIMI GfK ne ha certificato il doppio platino. Il successo é straordinario anche sui social, dove il brano é stato scelto come background di oltre 180 mila video sulla piattaforma TikTok.

Vacanza siciliana per Baby K, in costume sui social è pazzesca