Levante, outfit autunnale e…quel dettaglio sexy – FOTO

Levante, la cantante propone un interessante outfit autunnale senza rinunciare alla femminilità. Quel dettaglio sexy lo dimostra.

Outfit decisamente autunnale per Levante, la cantante catanese che ha conquistato con il suo talento un posto di rilievo nel panorama musicale italiano. Levante ha dolcemente abituato i suoi follower ad uno stile ricercato, fuori dagli schemi ma assolutamente trendy, questo ultimo scatto ne è una prova: cappotto a costine arancione, maglione corto blu navy e cappello nero. Il dettaglio sexy è dato dai collant neri a rete che valorizzano le sue gambe snelle e la minigonna nera lucida. Ad arricchire questo outfit, gli accessori che la bellissima cantante indossa; anelli su tutte le dite della mano, tutte di forme e colori diversi. Posizionati in modo strategico da poterli indossare insieme creando un’intensa armonia di colori. Make-up curato ma dalle tinte nude, ad eccezione dell’eyeliner sottile che conferisce a Levante un intenso sguardo anni ’70. Anche stavolta Levante ha creato la moda che sicuramente sarà seguita e non solo dalle sue numerose fans.

Levante, un’icona di stile

Levante ha sempre portato nei vari eventi musicali outfit assolutamente originali e creati appositamente per la sua figura slanciata. Sguardo ammaliante e personalità abbondante non potevano che dare origine a look indimenticabili, l’ultimo Festival di Sanremo ne è la prova; ogni serata un look pazzesco mentre l’artista si esibiva sulle note di Tikibombom.

Un rapporto intenso con la moda che rendono oggi Levante non solo una delle cantanti più stilose della musica italiana ma anche una testimonial di successo; Levante è stata scelta in brand di gioielli, accessori donna e si è fatta immortalare con abiti delle nuove collezioni.

Ogni scatto della cantante è un continuo elogio alla sua bellezza, particolare dall’intenso fascino retrò. Assolutamente una cantante dalla forte componente femminile.

