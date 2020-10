Elena Barolo, classe ed eleganza all’avanguardia: gambe fantastiche – FOTO

Profumo di charme e bellezza da capogiro per Elena Barolo, elegantissima tra le strade di Milano: gambe lisce e tacchi a spillo

Altro spettacolo fashion per Elena Barolo, l’attrice e web blogger piemontese che ha fatto innamorare tutti con la sua stupefacente eleganza. La showgirl vanta già un ottimo appeal, grazie allo stile sobrio che ha adottato tra la sua gente, la quale non disdegna mai di amarla così com’è.

Tant’è che Elena ha persino aperto un web blog su internet, dedicato alla sua persona e ai sogni di vita. Dai viaggi alla beauty, fino agli outfit graziosi e in preda allo charme moderno. Il mondo di Elena Barolo però continua ad avere importanza superlativa nel settore dell’avvenenza esteriore. Non a caso la sexy attrice torinese ha “bagnato” la sua eleganza anche sui social network. Instagram su tutti è diventato per il lei, il canale di preferenza in assoluto, per “racimolare” altri sostenitori di bellezza.

L’ultima foto recita uno stile e una classe davvero mozzafiato per Elena Barolo, elegante ed eccitante tra le strade della città della moda, quale Milano. E’ quì che si concentra l’attenzione di quasi 5 mila follower, aggraziati da finezza e signorilità dell’attrice con in mano una borsetta nera e un abito forbito e “in voga” al trendy.

Tacchi a spillo neri al piede, ma soprattutto un fantastico panorama delle sue gambe, brillanti e levigate, di un fascino allucinante, che incoronano la “Barolessa” come simbolo di medaglia al valor di “bellezza”.

Di fronte a cotanta venustà, i fan non si son tirati indietro dall’esprimere le loro positive considerazioni, in merito ad un ritorno come ai vecchi tempi: “Bellissima❤; Bella la borsa e l abito elegante e garbato.mi piace molto; Incantevole come sempre; Che eleganza! E che gambe! 👌; Dopo tanto tempo finalmente ancora gambe e tacchi …. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️; Meravigliosa 🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝🔝❤️❤️❤️❤️❤️👠👠👠👠👠💋💋💋💋😍😍😍😍😍👍👍👍”. E ancora: “Complimenti per l’eleganza e la femminilità 😘🔝😍❤️; Semplicemente bellissima ❤️❤️❤️❤️; Bellissimo abito😍



