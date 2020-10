Grande Fratello, Patrizia De Blanck accusata di razzismo: bufera in casa

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck accusata di razzismo: bufera in casa. Pioggia di polemiche per quanto dichiarato dalla Contessa nei confronti di Dayane Mello

Ieri nella casa del Grande Fratello Vip è scoppiato il putiferio a causa di Patrizia De Blanck. Quando ha visto Dayane Mello urlare mentre salutava i ragazzi nel cucurio, ha commentato: “Selvaggia brasiliana, si vede che vieni dalla giungla”. Nella casa è calato il gelo, Dayane ci è rimasta davvero male e si è confidata con i suoi amici, dicendo di averci riso su lì per lì ma di essersi sforzata a farlo. Tanta solidarietà sul web per la Mello, che non sopporta più il fatto che la De Blanck venga continuamente “protetta” dagli autori del Grande Fratello.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Patrizia De Blanck: “Ci sono rimasta male”

I commenti sul web non si sprecano, in tanti già hanno chiesto la squalifica. “Basta, l’hanno già giustificata con la FWord, ora è finita anche sul razzismo. Fausto Leali è stato squalificato per una cosa del genere, perché la Contessa non deve subire lo stesso trattamento?”. Il fatto che Dayane ci sia rimasta male ha incentivato ancora di più il web a scagliarsi contro la De Blanck, che dovrebbe pensare un po’ prima di parlare perché potrebbe rischiare davvero di essere squalificata.

Patrizia ha fatto infuriare davvero tanto gli utenti del web questa volta. “Non sopporto più gli autori che continuano a proteggere la Contessa in tutto quello che fa. Prima l’omofobia, poi il razzismo. Adesso basta, Signorini dovrebbe prendere dei provvedimenti in modo serio e senza scherzarci più sopra”.