Gracia De Torres, top anti reggiseno e jeans corto inguinale: seduzione senza fine – FOTO

Uno schianto a cielo aperto, la splendida Gracia De Torres, al maneggio con il vizio “letale” della seduzione: bellezza colossale

La modella spagnola, Gracia de Torres ha raggiunto l’ennesimo traguardo di una bellezza “senza confini”. La sua popolarità è nota grazie alla partecipazione in ambito televisivo al talent show Supermodelo, che l’ha fatta diventare un personaggio famoso dalle sue parti.

La conquista del successo ha poi assaporato l’ebbrezza dei viaggi, altra sua grande passione, fino al momento in cui è sbarcata in Italia e ha “posato” per sempre le radici del suo fascino da capogiro. Una storia da “brividi” che ha avuto inizio solo quando le caratteristiche da pallavolista sportiva sono venute a mancare, a causa di un problema al crociato.

Oggi Gracia De Torres ha trovato la sua dimensione nel Belpaese e coltiva all’ennesima potenza, la possibilità di aumentare la sua visibilità fuori dal suo territorio di nascita. Avendo accaparrato un’ottima “dose” di spettacolo tra il pubblico, Paolo Bonolis la richiama alla corte di Ciao Darwin, nel ruolo di valletta.

Ed è proprio quì che inizia la svolta definitiva che la condurrà sul gradino più alto del podio e dunque la farà diventare una delle star più ammirevoli dell’epoca

Gracia De Torres, tripudio di bellezza sensuale e accattivante