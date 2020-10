Parcheggia e si dirige verso il cofano: uomo muore travolto dalla propria auto

Un uomo di 82 anni è deceduto ieri mattina a Molvena, frazione del comune di Colceresa (Vicenza) dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto parcheggiata in discesa.

Dramma in provincia di Vicenza, dove un uomo è morto dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. È accaduto nella mattinata di ieri a Molvena, frazione del comune di Colceresa. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un pensionato di 82 anni, dopo aver parcheggiato l’auto in discesa, sarebbe sceso dall’abitacolo per aprire il cofano. Improvvisamente, però, il veicolo ha cominciato a muoversi schiacciando l’82enne, per cui ogni tentativo di soccorso è risultato vano. Il personale medico del Suem 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Intervenuti anche i carabinieri per accertare quanto accaduto.

Un uomo di 82 anni è morto nella mattinata di ieri, mercoledì 14 ottobre, a Molvena, frazione del comune di Colceresa, in provincia di Vicenza. La vittima è Egidio Xausa, ristoratore in pensione ed appassionato di caccia. Secondo quanto riportato dalla redazione di Vicenza Today, l’82enne aveva parcheggiato l’auto in discesa in via Parisoni e sarebbe sceso dal veicolo dirigendosi verso il cofano. Il mezzo, però, ha iniziato a muoversi travolgendo l’anziano che sarebbe rimasto schiacciato.

Un conoscente che si trovava con lui ha immediatamente lanciato l’allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi. Purtroppo, nonostante il tempestivo intervento, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del Suem 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente costato la vita all’82enne. Da chiarire le cause che hanno fatto rimettere il mezzo in movimento una volta parcheggiato.

La notizia della morte ha sconvolto l’intera comunità del comune nel vicentino, dove la vittima era molto conosciuta anche per la sua attività da ristoratore negli scorsi anni.

