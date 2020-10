Alessandra Amoroso mostra la scollatura, mai vista così. Sensuale – FOTO

Alessandra Amoroso stupisce ancora una volta con il suo nuovo look e quella inquadratura un po’ maliziosa che incuriosisce

È stata una dei grandi protagonisti di questa estate in musica e ci ha conquistato con la sua voce, la sua esuberanza ma anche con le sue movenze ed i suoi look sempre belli e curati. Lei è Alessandra Amoroso, la cantante della scuola di Amici che da allora ne ha fatta di strada. Oltre 10 anni in musica durante i quali non si è mai fermata, sempre amata e sorretta dal suo pubblico di fedelissimi, la sua Big Family.

E in questi 10 anni Alessandra si è mostrata anche un’abile camaleonte, che ha cambiato spessissimo look senza mai deludere i suoi fans. Dai capelli cortissimi, alla mascolina, come abbiamo imparata a conoscerla nella scuola di talenti di Canale 5 all’epoca di “Immobile” ai lunghi capelli castani con le onde ed il rossetto rosso, passando per caschetti vari, poi ancora tagli corti fino ad arrivare a questa estate in cui era biondo cenere e un taglio a caschetto.

Oggi però Alessandra cambia ancora e ci regala un altro splendido look. Che cosa ne pensano i suoi followers? Vediamolo insieme andando su successivo.

Alessandra Amoroso, nuovo look e scollatura, bellissima