Elisabetta Gregoraci nel mirino: accuse pesanti a Tommaso Zorzi. Nella casa del Grande Fratello Vip stanotte è scoppiato un caos dopo lo scherzo dell’influencer a Francesco Oppini

Elisabetta Gregoraci ha fatto infuriare tutti gli utenti del web questa notte su Twitter. Nel Grande Fratello Vip ieri notte è scoppiato il caos dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. L’influencer ha rivelato a Francesco, scherzando, di essere innamorato di lui. Il figlio di Alba Parietti ha preso male lo scherzo, in quanto tiene molto a Tommaso e non sapeva come reagire a questa cosa e cosa rispondergli per non ferirlo. Dopo un breve chiarimento iniziale, sono tornati a litigare perché Tommaso se l’è presa per il “contro scherzo”.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci contro Tommaso Zorzi: è guerra aperta

Una volta in camera, Elisabetta si è arrabbiata e si è scagliata contro Tommaso. “Ma lo avete visto questa sera? Ha fatto uno show, con i tacchi, ieri stava male che se ne voleva andare e oggi stava così. Cosa pensano la gente da casa di quello che ha fatto con Dayane? Questa non è stata una serata divertente, sabato lo è stata quando abbiamo fatto la grigliata, non questa. Sei un bambino viziato e capriccioso, tutti devono sempre starti dietro, prima vuole andare via, poi gli scherzi. Se devi essere così è meglio che vai via”.

Dopo lo sfogo di Elisabetta, gli utenti su Twitter si sono arrabbiati in quanto la conduttrice solo due giorni fa ha consolato Tommaso supplicandolo di non uscire dalla casa, e instaurando con lui un rapporto inaspettato. Lui si era aperto con lei e in molti hanno reputato falso il suo comportamento.