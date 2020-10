Silvia Toffanin parla di Pier Silvio Berlusconi: “Mio padre gli ha detto…”

A distanza di venti anni dal loro fidanzamento, Silvia Toffanin ha parlato di Pier Silvio Berlusconi, in un’intervista, di quando si sono conosciuti

Durante un’intervista personale rilasciata ai microfoni del Gossip, la presentatrice del programma Mediaset, Verissimo, Silvia Toffanin non si è davvero lasciata sfuggire nulla a proposito della famiglia e dell’allora fidanzato Pier Silvio Berlusconi.

Il primo dei Berlusconi junior ha “pescato” davvero bene all’epoca, trovando dal cilindro una ragazza molto equilibrata, solare e fedele all’amore. Ultimamente la coppia è stata “ammonita” dal web e sulle copertine dei giornali, in quanto assenti di lusso, durante la cerimonia nunziale del terzo figlio di Silvio Berlusconi, Luigi.

Le due coppie sono riuscite solo in un secondo momento ad incontrarsi, in quel di Milano ed hanno fatto sapere il motivo per il quale erano rimasti in terra ligure, durante la cerimonia. Dopo aver schiarito ogni ombra su un possibile screzio, in famiglia sembra essere tornato davvero il sereno, semmai ci fosse stato.

Silvia Toffanin racconta dell’esperienze di vita e svela i retroscena su Pier Silvio Berlusconi

La conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin non aveva mai avuto modo di mettere alla luce ogni dettaglio della sua vita sentimentale con Pier Silvio Berlusconi.

Tutto è iniziato a 14 anni, quando la splendida Silvia, di Bassano Del Grappa raccoglieva cataloghi di negozi di moda e servizi fotografici di personaggi famosi dell’epoca, come Claudia Schiffer. Ricordi ancora tutt’oggi conservati nella cameretta della casa dei suoi genitori.

Il padre in particolar modo era molto protettivo nei suoi confronti e non lasciava che la figlia si incanalasse in una realtà poco affine all’educazione ricevuta. “…ecco perchè mio padre, quando si usava che gli amici ti venivano a bussare direttamente al citofono diceva che Silvia non c’era”.

Le volte in cui la Toffanin si organizzava per svagarsi un pò, magari concedendosi qualche oretta di ballo in discoteca, veniva sempre accompagnata dal padre, “…il quale era solito attendere fuori ai locali, pur di non perdermi di vista”.

Lo stesso ha utilizzato un atteggiamento rigorosamente “freddo”, quando ha conosciuto il vice-presidente della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, durante una partita di beneficenza, a San Siro. La presentazione tra i due non è stata certamente delle migliori: “Piacere, io sono dell’Inter” – ha concluso Silvia Toffanin, tra risate goffe e bizzarre

