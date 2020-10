Vediamo se riuscite a capire chi è questa bella bimba ritratta nell’immagine allegata. Amatissima e molto apprezzata, tutti le vogliono bene.

Chi è questa bella bimba ritratta in foto? L’unico indizio che vi diamo, per cominciare, è che da tempo ricopre il ruolo di presentatrice televisiva. E che ha più di 40 anni. Oggi come quando aveva poco meno di 18 anni era incredibilmente bella, al punto che venne scelta per prestare il proprio lato B per lo spot di una nota azienda di intimo femminile.

Se ancora non avete capito di chi si tratta, ecco altre indicazioni decisive che vi porteranno a fare centro. Ha avuto una figlia dalla sua precedente relazione con uno dei più celebri cantautori italiani, con il quale è stata sposata dal 1998 al 2009. All’attuale secondo marito ha invece dato altre due bimbe, nel 2013 e nel 2015. Il suo secondo nome è Yvonne. Ed ecco l’indizio decisivo: è nata in Svizzera. Si, è proprio lei, Michelle Hunziker. La svizzera ormai italiana di adozione risulta essere ancora molto amata ed apprezzata.

Michelle Hunziker, bellissima già da piccola