Grande Fratello Vip, concorrente in lacrime si dichiara: “Sto male per te”

Grande Fratello Vip, Stefania Orlando in lacrime si confessa al concorrente: “Sto male per te”. Oggi la conduttrice ha approfittato per chiarire una cosa con Tommaso Zorzi

Oggi Stefania Orlando nella casa del Grande Fratello Vip ha chiesto a Tommaso Zorzi di parlare un po’. I due hanno molto legato nelle ultime settimane, lei è stata vicino all’influencer in più occasioni quando è stato male, e ieri è toccato a lei stare male per qualcosa. Infatti Stefania ha litigato furiosamente con Elisabetta Gregoraci, e questa discussione l’ha fatto stare davvero male. Ieri avrebbe voluto che Tommaso le stesse vicino, quindi oggi ha deciso di essere sincera e di parlare con lui di quello che è successo.

Stefania Orlando parla con Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello: “Ieri stavo male per te”

“Io avrei voluto che tu venissi da me. Non stavo male per il litigio, stavo male per te, perché tu non mi sei stato vicino. Certo, Maria Teresa e altri mi sono stati vicini, ma avevo bisogno del tuo abbraccio perché il tuo abbraccio vale più di tutti gli altri” gli ha detto Stefania, in lacrime. Tommaso l’ha abbracciata e le ha detto che lo ha visto che stava male, e che ha cercato di distrarla organizzando la serata particolare che c’è stata infatti ieri nella casa. E sperava che questo bastasse a farla stare meglio. “Io ci sono sempre, per te, lo sai, non avrei motivi per non esserci per te”.

Dopo il chiarimento si sono nuovamente abbracciati e si sono promessi di esserci sempre l’uno per l’altro. Poi hanno cambiato discorso e hanno cominciato a parlare e a fare ipotesi sui nuovi concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia.