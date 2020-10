Úrsula Corberó mezza nuda sul pavimento è uno spettacolo impagabile FOTO

Úrsula Corberó mezza nuda sul pavimento è uno spettacolo impagabile. La protagonista de La Casa di Carta ha pubblicato uno scatto che ha fatto impazzire i fans

Úrsula Corberó è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Protagonista indiscussa delle serie tv di successo La Casa di Carta, su Instagram ha raggiunto 20milioni di followers che la seguono con costanza e con affetto da tutto il mondo. Le foto che pubblica sul suo profilo hanno conquistato veramente tutti: ovviamente, il mondo è venuto a conoscenza della sua esistenza quando l’ha vista nella serie su Netflix, che è amatissima da ogni parte del pianeta. Lei, con i suoi capelli corti e corvini, i suoi occhi da cerbiatto, ha fatto impazzire veramente tutti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Úrsula Corberó bella da togliere il fiato, lo scatto incanta tutti i followers

Nella serie interpreta Tokyo, la prima recluta della banda. Nel gruppo da mettere insieme per la rapina c’è solo una regola: può entrarci soltanto chi non ha più niente da perdere. Lei si affeziona al professore ma si innamora di Rio, questo ragazzino di 21 anni che la ama tantissimo e arriva addirittura a chiederla in sposa. I due hanno una storia importante e turbolenta, che si conferma con la fine della rapina: purtroppo, però, dopo due anni di coppia lei sente l’esigenza di viaggiare e scoprire il mondo. A questo punto vengono beccati ed entra in scena il bisogno di mettere in atto una seconda rapina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommas o Zorzi

Su Instagram non potrebbe essere più popolare di così: riceve ogni giorno likes e commenti da parte di chiunque e in ogni momento. I suoi followers crescono a dismisura ogni giorno sempre di più.