Sfolgorante e sensualissima, Belen Rodriguez fa battere i cuori di tutti i suoi followers. Lei è come sempre irresistibile ed un sogno per tanti.

È come rinata, Belen Rodriguez. La showgirl sudamericana aveva vissuto dei mesi molto complicati, a causa di tutto il dolore arrecato dal fatto di essere stata lasciata. Ancora una volta fra lei e Stefano De Martino le cose non hanno funzionato.

Ed è notizia vecchia ormai il fatto che il conduttore televisivo e ballerino campano per la seconda volta le ha detto addio. La loro seconda crisi aveva avuto luogo durante il lockdown della scorsa primavera, con la ex coppia che ha vissuto tutti i giorni fianco a fianco in casa a Milano. Questo portò all’emergere di tanti fattori che, invece di unirli ancora di più, hanno finito con il portarli su strade diverse. Avvenne già nel 2015, dopo appena un anno e mezzo di matrimonio.

Belen Rodriguez, sempre la migliore di tutte

Di questa vicenda si è tanto parlato, con la stampa di cronaca rosa che ci ha sguazzato per tutta l’estate. Nel frattempo di sviluppi ce ne sono stati. A De Martino sono stati attribuiti alcuni flirt, lui però è riuscito a scansare il gossip ed a vivere dei mesi abbastanza tranquilli. la 35enne argentina invece si è fatta vedere prima con Gianmaria Antinolfi e poi con Antonino Spinalbese.

