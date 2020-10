Gravissimo incidente stradale: muore 19enne, gravi altri tre ragazzi

Un 19enne ha perso la vita in un drammatico incidente consumatosi nella notte tra sabato e domenica a Chiari (Brescia). In gravi condizioni i tre ragazzi che si trovavano in auto con la vittima.

Terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica a Chiari, comune in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, un’auto con a bordo quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, sarebbe uscita di strada schiantandosi contro un albero. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai giovani e li hanno trasportati in ospedale. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il conducente del veicolo, un ragazzo di 19 anni, è deceduto qualche ora più tardi. In gravi condizioni gli altri tre giovani.

Brescia, gravissimo incidente stradale nella notte: muore 19enne, gravi altre ragazzi

Un morto e tre feriti gravi, questo il tragico bilancio del gravissimo incidente stradale consumatosi nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre in via Lunghe a Chiari (Brescia). Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione de Il Giorno, una vettura, con a bordo quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e i 20 anni, per motivi ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ed ha terminato la propria corsa contro un albero. Un impatto violentissimo in cui l’auto si sarebbe accartocciata.

Sul luogo dell’incidente, avvertiti dagli automobilisti in transito, sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118. Una volta estratti i quattro dalle lamiere sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Il conducente, un ragazzo 19enne di origini albanesi, è stato portato presso la clinica Poliambulanza di Brescia, dove purtroppo è deceduto qualche ora dopo. Un altro ferito, il passeggero che si trovava sul sedile anteriore accanto alla vittima, riferisce Il Giorno, si troverebbe ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Civile di Brescia. Gli altri due ragazzi sarebbero anche in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che si sono occupati degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno portato l’auto ad uscire di strada e schiantarsi contro l’albero.