Giorgia Palmas, Filippo Magnini e la loro creatura, un quadretto dolcissimo – FOTO

Giorgia Palmas e Filippo Magnini sono a tutti gli effetti una famiglia social: su Instagram hanno pubblicato una foto tenerissima con Mia in giro per Milano

Visualizza questo post su Instagram Che tenerezza 💖🍯 #chiedetemisesonofelice 💫 @filomagno82 💖💖 Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82) in data: 10 Ott 2020 alle ore 8:05 PDT

L’inverno terrà tutti al caldo in casa, ma nel frattempo mentre ancora le giornate ce lo consentono molte persone ne approfittano per fare lunghe passeggiate e rilassarsi un po’. Lo stanno facendo anche molte neo mamme dello spettacolo che desiderano trascorre del tempo all’aria aperta con i loro bimbi che hanno portato gioia e speranza nelle famiglie dopo il brutto periodo del lockdown.

Anche Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno deciso di condividere uno scatto della loro passeggiata in giro per Milano quasi deserta durante questa domenica di ottobre. Hanno deciso di pubblicare in simultanea su entrambi i profili Instagram una foto tenerissima che li immortala mentre si danno un bacio affettuoso insieme alla piccola Mia, nata lo scorso 25 settembre.

Da tempo, vive una felice relazione con l’ex nuotatore Filippo Magnini. I due avrebbero dovuto sposarsi il 28 marzo, il vestito del matrimonio era già pronto per lei, ma l’emergenza coronavirus ha rinviato tutto. Giorgia ha anche un’altra figlia, Sofia, nata dalla relazione con Davide Bombardini.

Giorgia Palmas, sui social è un esempio per molte neomamme