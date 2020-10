I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming Midtjylland-Atalanta, gara valida per la 1^ giornata di Champions League ed in programma mercoledì 21 ottobre.

Dopo una lunga attesa, finalmente ritorna anche la Champions League. La massima competizione europea inizia solitamente nel mese di settembre: la pandemia di coronavirus, però, ha modificato i piani e i calendari di tutti i campionati al mondo. L’Atalanta, sorteggiata nel girone D, esordirà nella manifestazioni sfidando il Midtjylland. Il match è in programma il giorno 21 ottobre alle ore 21. I nerazzurri, reduce dalla pesante batosta subita dal Napoli al San Paolo, vogliono risollevarsi e iniziare con il piede giusto la fase a gironi. L’obiettivo è quello di ripetersi: nell’edizione 2019-2020, la banda di Gasperini ha ben figurato venendo eliminata ai quarti dal Paris Saint Germain (in una fase a finale piuttosto strana a causa della pandemia). Una gara che promette spettacolo: la formazione lombarda è pronta a cancellare la sfida di Napoli e tornare a stupire anche in Europa.

Midtjylland-Atalanta: dove vedere l’incontro in tv e streaming

La sfida andrà in onda in esclusiva su Sky Sport che detiene i diritti per la maggiore manifestazione europea. La sfida sarà visibile precisamente ai canali Sky Sport Arena e Sky Sport 253. I clienti abbonati potranno assistere alla gara in streaming anche attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile su pc e mobile. Come se non bastasse, è anche possibile acquistare un pacchetto su Now Tw: nel servizio streaming di Sky saranno trasmessi diversi eventi sportivi tra cui le sfide di Champions League.

Midtjylland-Atalanta: le probabili formazioni

Gasperini cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla debacle di Napoli. Il tecnico potrebbe essere orientato ad un 3-4-1-2, con Gomez che agirebbe alle spalle di Duvan Zapata e di Luis Muriel. Sulle corsie laterali ancora spazio per Hateboer e Gosens, quest’ultimo desideroso di riscatto dopo la pessima prestazione a Napoli. Solo panchina per Ilicic, tornato in campio dopo il momento buio dal punto di vista psicologico. Priske, invece, dovrebbe optare per un 4-2-3-1, con Kaba supportato da Dreyer, Pione Sisto e Mabil. La formazione danese è reduce dalla bella vittoria per 3 a 1 contro l’Odense.

Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Evander, Cajuste; Dreyer, Pione Sisto, Mabil; Kaba

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, D.Zapata, Muriel

Midtjylland-Atalanta: l’arbitro del match

La sfida di mercoledì sera sarà guidata dal portoghese Artur Dias. Gli assistenti saranno Rui Tavares e Paulo Soares, il quarto uomo sarà Joāo Pinheiro. Al Var, invece, spazio a Tiago Martins, A.V.A.R. Luis Godinho.

Midtjylland-Atalanta: i precedenti

Le due squadre non si sono mai sfidate, quindi si assisterà ad uno scontro inedito nella prima partita di girone del gruppo D.

