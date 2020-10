Vanessa Incontrada nel suo letto fa vedere a tutti la sua “fiorellina”- FOTO

Vanessa Incontrada pronta per la buonanotte. Bella e sensuale anche se con i vestiti da casa. Accanto a lei un’amica speciale

Vanessa Incontrada è una forza della natura. È un’artista bravissima e molto preparata. Attrice di grande successo, presentatrice e se necessario anche ballerina e cantante. Senza poi contare la sue bellezza, vera, mediterranea e dalle tinte ispaniche con quei colori rosso-arancio che la rendono particolare ed unica. Lentiggini comprese.

Vanessa si è sempre distinta per il suo essere in carne, per le sue forme morbide senza cedere alla tentazione di essere troppo magra e perfetta come alcuni vecchi canoni richiedono. Non è scesa mai a compromessi ed è rimasta sempre sé stessa, vera e autentica anche con qualche rotolino. Spesso è stata presa di mira dagli haters proprio per questo ma nemmeno gli attacchi e gli insulti l’hanno scoraggiata.

Ed emblematico è stato il suo monologo su Rai 1 sulla bellezza dell’imperfezione. “La perfezione non esiste, so di non dire una grande novità. Ma io lo voglio gridare. Magari l’avessero detto prima a me”. E questo messaggio ha azionato una vera battaglia culturale è continuato posando nuda per Vanity Fair in una bellissima copertina che ha fatto il giro del web.

“È il punto d’arrivo che vede il mio corpo diventare un messaggio per tutte le donne (e per tutti gli uomini): dobbiamo tutti affrontare, capire e celebrare una nuova bellezza” ha dichiarato.

Vanessa Incontrada buonanotte in dolce compagnia

E Vanessa Incontrada continua su questa strada e condivide con il web i suoi momenti di quotidianità senza nascondersi. Ieri sera ha postato una dolce foto sul divano. Sdraiata, con gli occhi socchiusi, vestiti casual da domenica sera in casa, capelli non troppo perfetti e un cuscino sotto la testa.

Vanessa sta quasi abbracciando Morfeo e accanto a lei c’è una “fiorellina”. Si tratta della sua dolce cagnolina Miranda che si è sdraiata accanto a lei, dolce nel suo essere bianca e nera, con il pancino all’aria in totale spensieratezza vicino la sua padrona.

Vanessa dal canto suo accarezza Miranda e le posa una mano sulla sua pancia a simbolo di protezione. Accanto alla foto scrive: “Buonanotte, buonanotte fiorellino…fiorellina…lei é Miranda !!! 🐶🤪🤪💕💕😂 #buonweekend”.

