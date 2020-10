Loredana Lecciso e l’altra sua figlia, Al Bano fuori da tutto questo

Rivelazione choc nella famiglia Carrisi: Loredana Lecciso ha una figlia che non è di Albano Carrisi, scopriamo di chi si tratta

Le vicende che circolano sul conto di casa Carrisi in questi giorni stanno tenendo banco su riviste e social network. Prima di svelare l’arcano su un’altra componente dell’allargatissima famiglia Carrisi, l’attrice americana, Romina Power è stata la donna che ha “rubato” improvvisamente la scena negli ultimi giorni.

Si tratta del suo ritorno improvviso in terra pugliese e precisamente nella splendida tenuta di Cellino San Marco, dove ha vissuto i primi anni d’amore con l’ex marito Al Bano. Tuttavia le sorprese sul conto dell’artista canora non finiscono quì, in quanto molti addetti al Gossip hanno lanciato una bomba che sicuramente potrebbe far felice gli appassionati.

Un titolo di copertina che potrebbe riempire le prime pagine con “Al Bano e Romina Power di nuovo insieme!”. Ma per ora si tratta solo di un sogno, anche se l’improvviso riattaccamento alla terra che l’ha cresciuta potrebbe far scatenare da un momento all’altro un clamoroso riavvicinamento.

LEGGI ANCHE —> Bianca Guaccero, una scollatura mai vista così, che bomba. Bellissima – FOTO

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi: una nuova identità in famiglia

Nel frattempo Al Bano Carrisi condivide il suo letto ancora con Loredana Lecciso, che sembra irritata dall’atteggiamento della cantante americana. Di striscio al rapporto sentimentale, in queste ore trapela che l’attrice leccese abbia una seconda figlia a noi ignota, che non è nata dalla relazione con il cantautore pugliese.

Il suo nome è Brigitta Cazzato, avuta durante i tre anni di passione che Loredana ha condiviso insieme a Fabio Cazzato, insieme al padre, co-proprietario di Canale 8. Quest’ultima è la primogenita della coppia sposatasi tra il 1993 e il 1996.

Brigitta, a differenza degli altri volti noti della allargatissima famiglia Carrisi non ha manifestato preferenze, nello sfondare nel mondo dello spettacolo. Al pari di Yari, figlio della Power sta mettendo a “fuoco” tutte le qualità per ritagliarsi un posto di privilegio nella musica.

LEGGI ANCHE —> Giulia De Lellis sensuale, decolté da urlo: si vede tutto – FOTO

Per il resto non si sa granchè sulla sua età, se non di qualche foto glamour di una ragazzina che cresce davvero bene, intervallata da un abbraccio con Al Bano junior, Bido, per accentuare l’affiatamento con l’intera famiglia Carrisi

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.