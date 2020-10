Da Naike Rivelli arriva l’ennesimo scatto provocatorio. Questa volta c’è una protesta con i soliti toni forti, in reazione ad uno spot tv.

Osa e provoca, Naike Rivelli. Ormai lo sappiamo tutti come opera la figlia di Ornella Muti, che non lesina parole e gesti anche eclatanti pur di far notare come qualcosa non vada. Già tante volte in passato la 46enne nativa di Monaco di Baviera ha utilizzato la propria immagine per denunciare quelle che, a suo dire e seguendo anche l’opinione di tanti, risultavano essere delle evidenti storture.

Adesso Naike tira in ballo Nuvenia ed il suo spot pubblicitario che riguarda tematiche tipicamente femminili. “Va bene far vedere che ci si può scambiare degli assorbenti in pubblico. Ma va un pò meno bene far vedere che il sangue è rosso. Lo sappiamo tutti com’è fatto”. Lei, che ormai è diventata una influencer con un certo seguito e che, come ogni personaggio pubblico, vanta la sua buona dose sia di ammiratori che di haters (i primi per fortuna predominano, n.d.r.) parla anche di come le immagini forti vengano scelte a volte per lasciare il segno e per essere d’impatto. Una strategia per far memorizzare un determinato prodotto, in ambito pubblicitario.

Naike Rivelli, provocazione estrema su Instagram

Ma speriamo che qualche azienda di carta igienica non utilizzi la stessa idea. E ci faccia vedere di che colore sia altro, conclude la Rivelli con pungente sarcasmo. Una dote caratteriale che le è propria e che anche questa volta riesce a colpire nel segno. Anche l’immagine allegata a corredo a quello che è il suo pensiero è perfettamente coerente con la provocazione mostrata.

Ad ogni modo ogni post che costella il suo profilo Instagram denota comunque grande intelligenza. Anche quando è facile soffermarsi solo all’apparenza, nel caso delle tante immagini e clip di Naike senza veli. Il cui scopo è molto più profondo di quanto appaia.

