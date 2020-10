Alessia Marcuzzi, look minimale per l’ultima puntata di Temptation Island – FOTO

Per l’ultima puntata di Temptation Island Alessia Marcuzzi ha adottato un look sobrio bianco panna, jeans e giubbotto coordinato. Bellissima

Visualizza questo post su Instagram A fra poco🔥❤️ #temptationisland Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Ott 2020 alle ore 11:00 PDT

Il viaggio nei sentimenti delle coppie che hanno partecipato a Temptation Island giunge finalmente alla conclusione: l’ultima puntata del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stata scoppiettante sin dai suoi primi istanti. Riguardo Nello e Carlotta la giovane dopo un fitto battibecchi con il fidanzato durante il falò e la presa di coscienza che è ancora innamorata ma molto ferita, decide di dare una chance al suo ragazzo per dimostrarle di poter recuperare il loro rapporto.

Alberto e Speranza invece dopo il falò si lasciano perché il ragazzo confessa che non a ama più dopo 16 anni. Non è mai successo nella storia di Temptation che l’incontro della coppia un mese dopo avvenisse anche con la presenza della tentatrice Nunzia che alleatasi con Speranza smaschera Alberto dai suoi giochetti manipolatori per risultare sempre perfetto alla luce delle persone che gli stanno vicino. I tre quindi se ne escono dal programma single.

Alessia Marcuzzi, la foto con la troupe è un segno di grande apprezzamento per il lavoro svolto