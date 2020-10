Floriana Messina e il dècollète importante: un fisico che non lascia spazio all’immaginazione- FOTO

Meravigliosa e spaziale come sempre la giornalista italo-colombiana, Floriana Messina con un dècollète da infarto: fan in delirio

Un’altra impennata di likes ricorre oggi dalle parti della giornalista italo-colobiana, Floriana Messina. L’ex gieffina del Grande Fratello 12 ha conquistato tutti con le sue qualità da web influencer su Instagram.

Si tratta di una personalità femminile, “addolcita” da un’intelligenza fenomenale oltre che alla sua solita avvenenza di “seduttrice” per antonomasia. Difficile resistere per i fans al fascino intraprendente di colei che si è riscoperta una talentuosa giornalista.

Il carattere esuberante che l’appartiene è una delle doti nascoste dell’ex gieffina, che si è fatta valere a 360 gradi, dietro le telecamere del reality show che ha lanciato le sue ambizioni in ambito televisivo. La ferocia attitudinale l’appartiene sin da quando era bambina, che ha mal sopportato l’unico uomo della sua vita che non è riuscita a “raddrizzare”: il padre.

Grazie allo spirito espansivo e alla voglia di prevalere sull’altro, Floriana è risucita a districarsi come meglio poteva. Ed ora tutti gli uomini che decidono di entrare a far parte della sua intimità devono fare i conti con la sua indole effervescente.

Floriana Messina, femminilità procace e incantevole: come piace ai follower

La “corazzata” che nasconde la bellissima ed affascinante Floriana Messina è ormai nota a tutto il pubblico del web e di Instagram, dove la giornalista spicca maggiormente. Le innate qualità di manipolazione e seduzione sono all’ordine del giorno e coincidono con il suo sogno nel cassetto: diventare un magistrato.

In attesa di un futuro più roseo e di opportunità più “succulenti”, Floriana ha deciso di dare vigore alla sua strapotenza fisica sui social network. Nell’ultima foto profilo, i follower possono ammirarla perdutamente in tutto il suo fascino. Eleganza e classe la contraddistinguono in “sella” allo sgabello dello studio di “Si Sgonfia La Rete”, dove la web influencer mostra a tutti il suo livello di capacità da presentatrice del programma calcistico.

Il primo piano dei fotografi è tutto per lei, che ha scelto un tailleur nero di qualità per l’occasione. Non possono sfuggire ai fan i dettagli del suo importante dècollète, che “svela” d’improvviso due “bombe” sexy, testimonianza di un fisico da capogiro.

Gli occhi dei fan son tutti lì, concentrati su di lei e incuriositi sul perchè non indossasse il reggiseno: “Quanto mi fai sangue ❤️; Mi si gonfia il…..😍; 😍bellezza😍” e ancora: “Sei madre natura😍😍😍; We love both Serie A & Floriana! ⚽️ 😍

