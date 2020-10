Grande Fratello, Adua Del Vesco crollo in casa: “Faccio uno sciopero”

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco crollo in casa: “Faccio uno sciopero”. Rosalinda è molto preoccupata per la sua amica Dayane Mello che è in nomination e potrebbe uscire

Oggi Adua Del Vesco, che da qualche giorno ha cambiato ufficialmente il suo nome in Rosalinda – che è il suo vero nome – è crollata nella casa del Grande Fratello Vip perché comincia ad essere davvero molto preoccupata per la sua amica Dayane Mello che è in nomination con due pezzi molto forti della casa: Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci. Oggi l’attrice si è confidata con Elisabetta Gregoraci, dicendole di essere molto preoccupata per la sua amica: la conduttrice l’ha confortata dicendole che sicuramente Dayane fuori è molto forte, e che invece ha brutte sensazioni su se stessa.

Adua Del Vesco crolla nella casa del Grande Fratello Vip: “Vi prego, pubblico, non fate uscire Dayane”

Successivamente Adua si è rifugiata nella lavatrice insieme a Dayane, e con lei è scoppiata a piangere e le ha rivelato di essere molto preoccupata. Dayane l’ha rassicurata, dicendole che si vedranno fuori e le ha chiesto di non piangere venerdì se dovesse essere lei l’eliminata. Rosalinda ha risposto di sentirsi davvero persa all’idea di restare da sola nella casa senza di lei e, per questo motivo, ha deciso di fare un appello al pubblico.

“Vi prego, non fate uscire Dayane pubblico, o faccio uno sciopero” ha detto l’attrice, rivolgendosi alla telecamera. “Non mangio, non bevo, non dormo, non faccio più nulla”.