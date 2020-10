Paola Di Benedetto, momento di estasi con il popolo di RTL 102.5: che bella – FOTO

Sempre sorridente e positiva la sexy showgirl, Paola Di Benedetto che approfitta del momento per ringraziare i fan di RTL della bella serata

Non finisce più di stupire la voglia di condividere la gioia e la felicità con il pubblico radioascoltatore. Questo è il “peccato” originale di Paola Di Benedetto, la showgirl e modella vicentina, pronta a ringraziare i fan per la splendida serata.

La modella italiana ha riposot per un attimo i vestiti della modella e in questo periodo di “magra” ha cercato di aumentare la soglia della popolarità in altri modi. Lo ha fatto approfittando di una passione che ha sempre avuto sin da piccola: quella di fare radio.

Rendersi protagonista delle avventure radiofoniche, con lei al centro dell’attenzione è come metterla a suo agio. E ad un certo punto della sua carriera è stata accontentata di questa sua passione, con la proposta di entrare nel cast di RTL 102.5.

Non c’è voluto troppo tempo per accettare questo fantastico destino che le ha riservato la vita. E non può neanche lamentarsi che il “Dio Eros” non sia stato buono con lei. Già da tempo, infatti Paola Di Benedetto ha deciso di andare a convivere con il suo uomo all’interno di un’abitazione a Milano centro, dove lavora.

L’ex vincitrice della vecchia edizione del GF, Paola Di Benedetto ha deciso intraprendere un percorso d’amore, certa di non rimanerne delusa. Parliamo del suo Federico Rossi, cantante del duo Benji & Fede, che ora potrà anche iniziare a pensare di muoversi da solo con le qualità di “solista” musicale dopo la cocente separazione da Benjamin Mascolo.

L’ex gieffina non perde mai l’occasione per decantare il suo spirito gioviale, sia in pubblico che sui social network. Questo è un periodo fantastico per lei e l’ha voluto condividere insieme ai follower di Instagram, invitandoli a restare sintonizzati, per il prossimo appuntamento su RTL 102.5.

LEGGI ANCHE —–> Rosita Celentano e quella cosa che ha sempre adorato – VIDEO

LEGGI ANCHE —–> Nicole Minetti e la buonanotte bollente. Che lato A: “Beato chi dorme con te” – FOTO

Fioccano i commenti positivi dei fans, già in trepida attesa di assaporare un’altra performance di Paola, col sorriso stampato sulla bocca: “Sempre bella e incantevole tu ❤️; I tuoi outfit sono sempre bellissimi e tu sempre super! 💕; Siamo fiere e felici per te ! Ti seguiamo ogni fine settimana e lunedì! Sempre con te ! ❤️❤️❤️”



Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter