Raoul Bova visibilmente dimagrito: l’attore ha spiegato cosa gli sta accadendo – FOTO

Accanto alla compagna Rocio Munoz Morales, Raoul Bova ha sfilato sul red carpet del Festival di Cinema di Roma apparendo molto dimagrito. L’attore ha spiegato il motivo della perdita di peso

Più affiatata che mai la coppia formata da Raoul Bova e da Rocio Munoz Morales ha incantato il pubblico al Festival del Cinema di Roma presentandosi sul red carpet. L’attore ha presenziato all’evento per la presentazione del cortometraggio “Calabria, terra mia” che lo vede protagonista. I due, insieme dal 2012, sono apparsi raggianti e con la loro eleganza hanno posato davanti ai fotografi. A questo proposito le foto emerse hanno mostrato Raoul Bova visibilmente dimagrito e l’attore non ha perso tempo nello spiegarne il motivo.

LEGGI ANCHE -> Daria Bignardi torna al suo posto dopo il tunnel oscuro

Raoul Bova molto dimagrito sul red carpet: ha perso 20 chili

Ogni volta che un personaggio noto appare visibilmente cambiato fisicamente il pubblico non può fare a meno di notarlo e di commentare a riguardo. Il cambiamento di Raoul Bova non è passato inosservato: il viso scavato è stato un chiaro segnale della sua perdita di peso. Ma l’attore è intervenuto subito a riguardo spiegandone il motivo. Sembra che si stia preparando a un ruolo che lo vedrà apparire in una nuova fiction. Quasi 20 chili persi per lavoro. Non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima che un attore si ritrova a dover modificare le proprie sembianze. C’è chi ha dovuto aumentare il proprio peso e chi, come nel caso di Bova, perderlo notevolmente.

LEGGI ANCHE -> I Ferragnez contattati dal premier Conte, Selvaggia Lucarelli polemizza

L’attore e la compagna hanno tuttavia conquistato ugualmente il red carpet del Festival del Cinema di Roma, entrambi vestiti in Giorgio Armani. In quest’occasione hanno ribadito anche il loro amore per la Calabria, sulla quale si basa il cortometraggio di Gabriele Muccino nel quale Bova interpreta un ruolo.

“La Calabria ha qualcosa che non sai dire cos’è” ha detto Rocio ai microfoni, “La senti, la respiri, ti emoziona, ti tocca“. Un’altra passione in comune per loro. La coppia sebbene non sia sposata ha avuto due figlie: Luna e Alma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter