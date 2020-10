Selvaggia Lucarelli, dichiarazioni shock: “Credo di aver rischiato anche la mia vita”

Selvaggia Lucarelli si racconta. Ospite a “L’Assedio” con Daria Bignardi, propone una versione inedita di sé. Forti le sue dichiarazioni: “Credo di aver rischiato anche la mia vita”

Una dei personaggi più controversi della televisione italiana, Selvaggia Lucarelli si mette a nudo mostrando una versione diversa di sé, sicuramente autentica e genuina. Ospite a L’Assedio di Daria Bignardi, ha raccontato il 2011, per la giornalista l’anno della caduta psicologica a causa di una forte delusione d’amore: «Questo tipo di relazioni vanno a infestare tutte le parti della tua vita: al lavoro era un disastro perché non pensavo di valere niente. Ho perso tutti i capelli, vivevo costantemente in uno stato alterato. Credo di aver rischiato anche la mia vita: guidavo piangendo, disperandomi, lasciavo messaggi inquietanti ai miei amici. E’ stato un periodo devastante».

Selvaggia Lucarelli, il processo nel quale fu coinvolta

La Lucarelli racconta di quel triste e buio periodo come se fosse ieri: «A un certo punto ho toccato il fondo, mi sono svegliata una mattina con il direttore di banca che mi chiama e mi dice non hai più niente, per anni non mi sono goduta mio figlio e sono finita anche dentro il processo per le foto della Canalis, che in fondo considero una conseguenza di quel periodo disastroso: mi sono interessata a cose inutili e stupide. Il 2011 è stato terribile, ma una mattina mi sono svegliata e ho detto basta». Un impegno che certamente ha ripagato la giornalista e di cui adesso ne gode i frutti.

Da anni è una presenza fissa nello show del sabato sera su Rai Uno – Ballando con le Stelle – nella veste di Giudice che vota le coppie che si sfidano tra un ballo e l’altro. Sempre presente sui social, la Lucarelli è nota per dire sempre quello che pensa: proprio in questi giorni si è scagliata contro la regina di Canale 5 – Barbara D’Urso – criticando aspramente il suo modo di fare televisione. Gli argomenti proposti ai telespettatori non sarebbero di qualità.

Un modo di fare TV che secondo Selvaggia creerà “Un danno culturale incalcolabile, con strascichi che si porteranno dietro non so quante generazioni.

