Fedez contro Salvini che in modo sarcastico lo aveva invitato ad intervenire nuovamente sui social. La risposta non lascia equivoci

Fedez non le manda a dire, lo sappiamo. Quando c’è qualche polemica che lo riguarda da vicino sappiamo bene che non perde tempo e scende in campo per ribadire e dire la sua.

Lo ha fatto più volte con i politici, con il Codacons con il quale poi ne è nata una vera e propria battaglia legale e lo ha rifatto anche per prendere le difese della moglie, Chiara Ferragni, solo pochi giorni fa, attaccata di aver fatto poco per l’emergenza coronavirus dall’alto della sua grande influenza mediatica.

Ora in ballo c’è la telefonata che il premier Giuseppe Conte avrebbe fatto a lui e consorte per esortare tutti, soprattutto i più giovani, all’auso della mascherina. Invito accolto e video fatti sui rispettivi social per un messaggio positivo e di responsabilità.

Ed è in questa questione che ieri si è introdotto il leader della Lega, Matteo Salvini, invitando Fedez a fare anche altro. Il rapper? Risposta pronta ovviamente.

LEGGI ANCHE –> Covid: Tamponi rapidi, bus privati e scuole chiuse, questi i prossimi interventi

Fedez risponde a Salvini, le sue parole su Twitter

“Se Conte ci sta guardando, lo invito a fare un’altra telefonata a Fedez, ma oltre alla mascherina bisogna chiedere all’Inps di dare la cassa integrazione: è incredibile che a ottobre ancora ci sia chi non ha ricevuto nulla”.

Queste le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, detta ieri a Stasera Italia su Rete 4 che hanno chiamato in causa da una parte il premier e dell’altra Fedez.

Il rapper ovviamente non ha fatto mancare la sua risposta mandata tramite Twitter. Al marito di Chiara Ferragni l’uscita sarcastica di Salvini non è piaciuta affatto e così anche lui ha usato lo stesso linguaggio per risponderlo per direttissima.

LEGGI ANCHE –> Milano: Sala contro l’ordinanza della regione Lombardia

“Salvini senza mascherina al convegno sul Covid in Senato: ‘Non ce l’ho e non me la metto’ 27 Luglio 2020” – ha scritto Fedez sul suo profillo social – Purtroppo sulla cassa integrazione non ho modalità d’intervento. Bacioni”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.