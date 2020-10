Uomini e Donne, Gianni Sperti fa coming out? La frase non lascia dubbi. L’opinionista di Maria De Filippi ha detto qualcosa che ha fatto molto pensare ai telespettatori

Gianni Sperti ha fatto coming out a Uomini e Donne? In questi anni ci sono state tante speculazioni sulla sua sessualità, anche e soprattutto dopo la fine del suo matrimonio. L’opinionista del programma non ha mai rivelato troppi dettagli sulla sua vita privata, non sappiamo che frequentazioni ha avuto dopo il suo divorzio, nonostante sia sotto ai riflettori per essere tutti i giorni in televisione. Durante una puntata del programma, ha detto qualcosa che ha fatto molto pensare ai telespettatori.

Uomini e Donne, Gianni Sperti dice una frase che fa pensare: è un coming out?

Parlando con una protagonista del programma, ha dichiarato: “Si è permessa di dirmi “non sono come te che ti batte il cuore ogni cinque minuti”, come se io fossi uno che ne passa tanti ogni cinque minuti, quindi è un’offesa molto pesante”. La naturalezza con cui ha usato il maschile, ha fatto pensare ai telespettatori che si tratti di un vero e proprio coming out. Dopo questa frase il web è impazzito: tutti hanno cominciato a scrivere sui social e a domandarsi se avessero sentito bene. C’è chi addirittura è andato a rivedersi il video per ascoltare meglio l’audio e capire se ha usato davvero il maschile o meno.

I commenti sui social non si sono sprecati: “Lo avevamo capito, ma perché lo nasconde?”. C’è chi invece ribatte: “Ma perché deve dirlo? Saranno anche affari suoi? Non mi pare che gli etero annuncino di essere etero. Basta fare distinzioni, siamo tutti uguali, etero o gay”.