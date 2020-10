Usa, giovane madre attaccata ed uccisa da un branco di cani: indaga la polizia

Una giovane madre di 36 anni è morta lunedì a Nauvoo, negli Usa, dopo essere stata aggredita da un branco di cani mentre camminava in strada.

Sarebbe stata aggredita ed uccisa da un branco di cani, mentre passeggiava per strada. Questo il tragico destino di una giovane madre di 36 anni, deceduta nella giornata di lunedì a Nauvoo, in Alabama, negli Usa. Stando a quanto ricostruito dalla polizia statunitense che si sta occupando del caso, la donna, madre di quattro figli, mentre camminava sarebbe stata attaccata da un gruppo, composto da circa sette cani che l’avrebbero morsa ripetutamente. Presso il luogo dell’aggressione sono arrivati i paramedici, dopo la segnalazione, ma per la 36enne non c’è stato nulla da fare. La polizia avrebbe rintracciato cinque degli animali, due dei quali appartenenti ad un uomo che si è fatto avanti rivendicandone la proprietà.

Una donna di 36 anni è morta lunedì pomeriggio a Nauvoo, cittadina della contea di Walker in Alabama. La vittima, Ruthie Mae Brown, madre di quattro bambini, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata aggredita da un branco di cani mentre camminava in strada. Un’aggressione che non le ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso dei paramedici, giunti sul posto, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 36enne, avvenuto per le gravi ferite riportate.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia dell’Alabama che ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e rintracciare i proprietari degli animali. Stando a quanto riferito dalla stampa locale e dalla redazione del quotidiano britannico The Mirror, sono stati catturati cinque cani, due dei quali appartenenti ad un uomo che si è fatto avanti alle forze dell’ordine. Tutti gli animali sono stati già affidati ad una società locale. Alcuni residenti della cittadina hanno riferito che già in passato alcune persone e cervi erano stati attaccati da branchi di cani molto aggressivi. La polizia ha diramato un appello ai cittadini invitandoli a farsi avanti nel caso in cui abbiano visto qualcosa o abbiano informazioni sull’aggressione.

La salma della donna è stata trasferita presso il Dipartimento di medicina legale dell’Alabama a Huntsville, dove sarebbe stata già eseguita l’autopsia.

Per aiutare la famiglia di Ruthie a sostenere le spese del funerale è stata creata una pagina di raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe.

