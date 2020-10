Alessandra Amoroso non è solo una grandissima cantante, ma è anche una bellissima donna e da i suoi post di Instagram è sempre molto notevole.

Alessandra Amoroso nel pomeriggio di sabato 24 ottobre, ha postato una foto dove mostra tutta la sua bellezza e la sua sensualità. Con la foto però ha voluto mandare un messaggio a tutti gli italiani che dovranno prepararsi ad un inverno abbastanza complicato: C’è chi ha le spalle grosse e forti per sopportare e anche supportare chi è più fragile o addirittura più debole.

C’è chi è pronto solo a Giudicare senza ascoltare,senza comprendere e fa finta di non vedere…

Quello che sta accadendo nel nostro paese,nella nostra amatissima e bellissima Italia non ha senso perché chi deve proteggerci,ascoltarci e capirci non ci sta proteggendo,ascoltando e capendo!!!

Sono in casa e sento il peso di tutte quelle persone che hanno perso tanto e hanno paura di perdere tutto; sento il peso di tutte quelle persone incazzate che vogliono e meritano aiuto; sento il peso di ogni cosa e nn so più che cavolo fare…

Scusate lo sfogo.

Cerchiamo di non perdere la pazienza e aiutiamoci senza violenza…

Dalla vostra parte sempre.

Alessandra Amoroso dalla parte degli italiani

Visualizza questo post su Instagram Selfie accartocciata…! 🤳🏽 #intheoffice #nowifi Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 16 Ott 2020 alle ore 6:22 PDT

Il momento è molto difficile e Alessandra Amoroso lo sa. Le terapie intensive sono al collasso e l’Italia insieme all’Europa dovrà affrontare un momento davvero importante. Lei che con la sua Hit Karaoke ha fatto ballare tutti gli italiani in quest’estate molto difficile. Speriamo che torni presto a scrivere.

Il Post di Alessandra Amoroso ha un chiaro riferimento a quanto è accaduto ieri a Napoli, dove dei manifestanti sono arrivati allo scontro con la polizia .Speriamo che queste cose non accadano più come chiesto da Alessandra