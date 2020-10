Rosita Celentano e la grande somiglianza con mamma Claudia Mori – FOTO

Rosita Celentano e la grande somiglianza con mamma Claudia Mori. Lo scatto che ha pubblicato sui social ha fatto impazzire i suoi numerosi followers di Instagram – FOTO

Il talento e la bellezza è sicuramente un marchio della famiglia Celentano. La carriera di Adriano la conosciamo tutti, si è destreggiato tra musica, cinema e televisione, ricevendo sempre tantissimi consensi da parte del pubblico. La moglie, Claudia Mori, è stata un’attrice di primo piano, che ha partecipato a film di grandi maestri del cinema come Luchino Visconti e Robert Aldrich. Le sue figlie non sono assolutamente da meno: anche loro sono state trascinate in questo panorama artistico. Oramai donna adulta, Rosalinda si è impegnata nel programma Ballando con le Stelle, dove è molto amata e seguita dal pubblico.

Rosinda Celentano, la somiglianza con sua madre è incredibile: pioggia di likes su Instagram

Nel 2004 fu scelta da Mel Gibson per interpretare il ruolo di Satana ne La Passione di Cristo. Si è dedicata maggiormente alla sua carriera televisiva: conduttrice affermata, può dire di avere una carriera con i fiocchi. Dopo qualche passo nel mondo dello spettacolo, nel 1989 è stata scelta per presentare il Festival di Sanremo. Lì diede prova di essere talentuosa nonostante la sua giovane età, e di non essere nel mondo dello spettacolo soltanto per essere una figlia d’arte.

I commenti sotto le sue foto non si sprecano per niente: “Non ti conoscevo prima di Ballando con le Stelle, vederti in questo programma mi ha regalato una piacevole scoperta. Sono sempre impaziente di vederti e sorrido quando pubblichi una nuovo foto sui social. Sei bellissima e ogni giorno somigli sempre di più alla tua mamma”.