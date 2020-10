Bianca Atzei è tutta un fuoco: tutta aderente mostra il fisico. C’è da sudare – FOTO

Bianca Atzei propone un outfit interessante e non lascia nulla all’immaginazione: una mise aderente che mette in risalto il suo fisico armonioso.

Visualizza questo post su Instagram Un sorriso per voi. @goldenpointofficial #goldenpoint #ad Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 23 Ott 2020 alle ore 5:35 PDT

Voce interessante e potente, Bianca Atzei è l’esempio di una cantante talentuosa ma con una forte tecnica che dimostra anni di sudore e fatiche. Una delle cantanti più promettenti degli ultimi anni, riesce a far venire i brividi a chi la sente cantare, merito di quelle emozioni di cui la stessa dispone e dona a chi la ascolta. Ma la Atzei è anche un’artista di una bellezza notevole: chi si imbatte sul suo profilo Instagam non può che notare la sua bellezza disarmante.

Bianca Atzei, la splendida cantante che si divide tra musica e moda

Visualizza questo post su Instagram BABY DOLL @incantoofficial #incantoofficial #adv Un post condiviso da Bianca Atzei (@biancaatzei) in data: 12 Ott 2020 alle ore 10:06 PDT

Scatti di vita quotidiana che la cantante condivide con i suoi follower. In questa ultima foto la Atzei propone un outfit autunnale interessante (per chi ama seguire la moda non può che prendere nota): pantaloni a quadretti sulle tonalità del grigio a vita alta che aderiscono perfettamente sul corpo della cantante e lascia intravedere la figura sexy di Bianca. Abbinata al pantalone, una T-shirt bianca basic ed un cappottino nero con frange. Semplicemente magnifica. Bianca Atzei nel suo post tagga un noto brand di intimo ed abbigliamento.

Molti brand infatti approfittano del bellissimo viso di Bianca e del fisico slanciato e ben proporzionato per averla come testimonial. I vestiti le calzano perfettamente, questi scatti ne sono un chiaro esempio.

