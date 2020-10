Esce “Qualcosa di nuovo”, il nuovo album di Max Pezzali

“Qualcosa di nuovo” è l’ultimo lavoro di Max Pezzali. Un album ricco, nato dalla collaborazione di numerosi artisti, tra cui J-Ax.

Visualizza questo post su Instagram Grazie mille del sostegno da Londra di @londononeradio Un post condiviso da 𝙈𝙖𝙭 𝙋𝙚𝙯𝙯𝙖𝙡𝙞 (@maxpezzali) in data: 23 Ott 2020 alle ore 10:03 PDT

Max Pezzali presenta il suo ultimo lavoro, l’album dal titolo “Qualcosa di nuovo”. Un progetto che – causa Covid-19 – ha dovuto attendere mesi per poter essere pubblicato. L’album uscirà il 30 ottobre. Il primo singolo estrapolato dall’omonimo all’album, è stato anticipato dal videoclip che ha come guest star Fabio Volo il quale canta rigorosamente in playback: «Avevo bisogno delle sue skills e del suo entertainment: mi serviva la faccia di un attore per trasmettere le emozioni che volevo. É un brano nato dopo il lockdown. Un brano che non poteva non essere malinconico. Un brano che non poteva essere altrimenti».

LEGGI ANCHE -> Dodi Battaglia parla dello scioglimento dei Pooh: “Sono sempre stato contrario”

Max Pezzali e l’incontro generazionale

Max Pezzali coinvolge nell’ultimo videoclip anche il figlio e in un’intervista spiega il perché: «Il tema è l’amore, attraverso le varie fasi della vita. E lui è parte di essa. Non è un grande appassionato di musica. È più della generazione del gaming e del TikTok. Per questi ragazzi è la nuova musica». Il nuovo album vanta altresì diversi duetti interessanti con artisti che in un primo momento potrebbero sembrare lontani dalla musica di Max Pezzali, invece il connubio con rapper quali GionnyScandal e Tormento (Sottotono) ha creato dei pezzi esplosivi. Sul featuring invece con J-Ax, l’ex 883 dichiara: «Vengo dal suo stesso mondo. Entrambi da ex gruppi. Lui capisce subito quello che voglio dire».

LEGGI ANCHE -> Negramaro, nuovi dettagli sull’album “Contatto”: svelata la collaborazione con una giovane artista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝙈𝙖𝙭 𝙋𝙚𝙯𝙯𝙖𝙡𝙞 (@maxpezzali) in data: 6 Set 2020 alle ore 8:07 PDT

Non manca il riferimento al periodo Covid-19, un’emergenza sanitaria che ha molto inciso il settore musica: «Dobbiamo essere ottimisti. Importante è uscire da questo momento. E sarà bellissimo. Per noi cantanti è un successo quando aggreghiamo tante persone. Fare i concerti in streaming non è la stessa cosa».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter