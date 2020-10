Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, il dolore dopo la lite nella casa. I due si sono incrociati in giardino dopo, per la prima volta da soli da quando hanno litigato e non sono riusciti a riappacificarsi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno un legame puro e sincero, che sta appassionando tantissimo il pubblico del Grande Fratello Vip. I due sono sempre più vicini, tra incomprensioni e momenti di forte complicità, il loro rapporto sta diventando davvero molto intimo ma sempre più complicato. I due infatti hanno litigato ieri per l’ennesima volta, ma a differenza delle altre questa volta è stato molto doloroso per entrambi, in particolar modo per Tommaso che ha provato una forte delusione nei confronti del suo amico.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, gelo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi nella casa più spiata d’Italia

Hanno provato a parlare entrambi dopo la puntata, ma entrambi fermi sulle loro posizioni non sono riusciti a riappacificarsi. Sia Francesco che Tommaso sostengono che sia l’altro a dover chiedere scusa, quindi è tutto il giorno che si gravitano attorno senza riuscire a ritrovarsi. Hanno dormito entrambi per la gran parte del pomeriggio, pervasi dalla tristezza per la loro lite. Dopo Francesco si è rifugiato in giardino, dove è stato da solo con i suoi pensieri, fino a che Zorzi non lo ha raggiunto per fumare una sigaretta. Hanno parlato di cose come il tempo e l’ora legale, poi Tommaso è rientrato dentro e Francesco si è steso, fissando il cielo con gli occhi pieni di lacrime.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Questa situazione tra loro fa stare male entrambi e sono molti nella casa oramai ad averlo notato e ad averlo fatto notare pure loro: cercheranno di ritrovarsi entro la puntata di lunedì?