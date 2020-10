Grande Fratello, bomba nella casa: la confessione piccante delle donne

Grande Fratello Vip, bomba nella casa: la confessione piccante delle donne. Stanotte durante la diretta, le ragazze si sono confessate una cosa molto inaspettata

Bomba al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Tommaso Zorzi questa notte ha deciso di mischiare i letti, facendo il sorteggio con un’estrazione. La reazione dei ragazzi è stata, a parer delle donne, sconcertante: tutti si opponevano, tutti volevano dormire con Elisabetta Gregoraci, tutti facevano allusioni che alle donne sono piaciute veramente poche. “Sembrate dei bambini dell’asilo” li ha accusati Guenda Goria, tranquillizzandoli e dicendo che nella notte non sarebbe comunque successo nulla tra di loro. Dopo le donne si sono riunite nella lavatrice per parlare e confidarsi.

Grande Fratello Vip, le ragazze nella notte si confidano: tutte pazze di Tommaso Zorzi

Hanno confessato di non essere attratte da nessun uomo della casa. Che tutti sono imbarazzanti con loro, perché fanno sentire desiderata solo Elisabetta Gregoraci, come se loro fossero da meno. E poi all’improvviso hanno sganciato la bomba: “L’unico uomo veramente sensuale della casa è Tommaso Zorzi” ha rivelato una di loro, seguita a ruota poi da tutte le altre, che hanno avuto finalmente il coraggio di esternarlo. “Sa come parlare da una donna, come guardarla, gli altri uomini dovrebbero prendere esempio da lui. Peccato che sia gay perché se non lo fosse ci avrei già provato”.

Intanto, nelle camere da letto i ragazzi giocavano prendendosi a cuscinate in faccia. Guenda Goria proprio in quel momento stava in lavatrice con le ragazze a dire: “Sembrano bambini dell’asilo, bisogna dargli il biberon, a me non attraggono per niente. Tommaso è tutta un’altra cosa”.