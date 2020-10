Grande Fratello, notte bollente: Guenda Goria e l’erotismo nella casa

Grande Fratello, notte bollente: Guenda sgancia una bomba sull’erotismo. Ieri sera Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letti e la reazione dei ragazzi ha fatto molto discutere

Ieri sera la situazione si è riscaldata al Grande Fratello Vip. Tutto è cominciato quando Tommaso Zorzi ha proposto di mischiare i letti nella casa con un’estrazione: l’influencer ha improvvisato un’estrazione, con tanto di finto programma televisivo e tutti erano lì con il fiato sospeso in attesa di scoprire con chi avrebbero passato la notte. A causa di alcune lamentele, Tommaso ha proposto una seconda estrazione e tutti gli uomini della casa hanno cominciato a lamentarsi perché volevano dormire con Elisabetta Gregoraci. In primis Francesco Oppini, che era stato sorteggiato lui per primo con lei.

Grande Fratello Vip, Guenda Goria sgancia la bomba: “Erotici come bambini dell’asilo”

Quando nel secondo giro è stato sorteggiato con Dayane Mello, è scoppiata la polemica. Francesco non voleva (anche perché una volta Dayane ha provato a dormire con lui e la situazione non stava finendo nei migliori dei modi) e la modella ci è rimasta male, così ha scelto di dormire con Adua e Guenda piuttosto che con lui. Guenda a quel punto ha sbottato contro i ragazzi: “Qui c’è un tasso di erotismo veramente basso, siete paragonabili ai bambini dell’asilo. Appena si parla di cose un po’ più spinte ridete, ma siete uomini oppure no?”.

I maschi si sono molto offesi per queste accuse e le ragazze si sono chiuse nella lavatrice per discutere su questa faccenda. Si sono trovate d’accordo e hanno passato ore a ridere insieme, parlando degli uomini della casa mentre quest’ultimi erano in camera a giocare con i cuscini.