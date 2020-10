Bianca Guaccero, buongiorno speciale ai fan di “Detto Fatto”. La FOTO in bigodini

Conto alla rovescia per la ripartenza di “Detto Fatto” su Rai Due e Bianca Guaccero informa i fan con uno scatto che la ritrae in vestaglia e bigodini

Riparte oggi la nuova edizione di Detto Fatto condotto per la terza stagione da Bianca Guaccero: nuovo orario, dalle 14:55 alle 17:30, con alcune novità e tante conferme, a partire dai volti più amati della trasmissione. Al fianco della conduttrice, nel cast fisso del programma, ci saranno infatti anche quest’anno Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Arricchito da diversi momenti di talk e intrattenimento, “Detto Fatto” come di consueto, dispenserà tanti consigli in tutti i campi della vita quotidiana: moda, bellezza, cucina, fai da te, salute, benessere, arredamento, economia domestica, giardinaggio, fitness e molto altro ancora.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Fedez prende le distanze dai social: il motivo della sua decisione

Si parte oggi con l’esperta di mody curvy Elisa D’Ospina, che, oltre a dare i suoi consigli preziosi ad una ragazza in difficoltà, parlerà anche di body shaming e del problema degli haters in rete, accompagnata dall’esplosiva Justine Mattera. Yvonne Sciò sarà invece l’ospite del make-up artist delle dive Simone Belli, mentre il tutorial di cucina sarà affidato a una new entry, lo Chef Natale Giunta. Giovanna Civitillo torna con una nuova rubrica, “Mission (im)possibile”, che aiuterà alcune donne a ritrovare la loro femminilità e sensualità, e sarà poi la prima ospite del nuovo talk di Jonathan Kashanian, “Il teuccio delle 5”, durante il quale Chef Natale Giunta sarà protagonista del “tutorial al carrello”, un mini-tutorial da realizzare in pochissimo spazio, come un carrello appunto.

Bianca Guaccero, un buongiorno “movimentato” ai fan