Grande Fratello Vip, Signorini attacca Enock Balotelli: caos in puntata. Il conduttore si è scagliato contro il ragazzo per come ha reagito durante la lite con Guenda Goria

Stasera al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha deciso di parlare della lite che è successa ieri durante la diretta. Guenda Goria ha litigato con Enock ieri sera, perché la figlia di Maria Teresa Ruta ha deciso di rivelare al calciatore che si è sentita molto offesa in quanto donna per la frase che ha detto suo fratello Balotelli a Dayane Mello e che, secondo lei, avrebbe dovuto dissociarsi. Come ha deciso di dissociarsi dal gioco “maggiordomo – padrone di ieri” reputando che fosse offensivo.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rimprovera il fratello di Balotelli: “Aggressivo ed eccessivo”

Il ragazzo si è arrabbiato e si è scagliato contro la ragazza molto duramente, accusandola di essere fuori luogo e strategica. Stasera, infatti, Alfonso ha chiesto alla ragazza se il suo intervento fosse dettato da una strategia, ma lei ha detto che in quanto femminista ha detestato tantissimo quello che è stato detto e che non lo ha detto subito per non rovinare il clima di festa. Quando è stato il momento di interrogare Enock, Alfonso lo ha rimproverato: “Al di là di tutto te lo devo dire, sei stato eccessivo con la tua reazione e sei stato molto aggressivo”.

Nelle ultime ore, infatti, sui social tutti hanno chiesto la squalifica per il ragazzo perché la sua reazione è stata spropositata. E soprattutto avrebbe dovuto dissociarsi dalle cose dichiarate da suo fratello, piuttosto che giustificarlo e difenderlo come ha fatto ieri sera durante la lite.