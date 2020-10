Le Donatella senza reggiseno, la camicia si sbottona, alta temperatura – FOTO

Le Donatella regalano momenti di assoluta bellezza ai follower di Instagram. Senza reggiseno, la scollatura esagerata cede e si vede tutto.

Visualizza questo post su Instagram NOI👩‍❤️‍👩💕 Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 26 Ott 2020 alle ore 3:35 PDT

Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, sono le gemelle più seguite, sia in TV che sui social. Questo scatto ne è una chiara dimostrazione: viso angelico, fisico sensualissimo, un connubio che manda in delirio i followers della loro pagina ufficiale. Le Donatella hanno un fisico che permette loro di poter indossare qualsiasi capo ed essere magnifiche. Nell’ultimo scatto che le ritrae insieme – sono inseparabili – propongono due outfit diversi, ma ugualmente magnifiche.

LEGGI ANCHE ->Giorgia Rossi | la bellissima del calcio italiano si mostra così | FOTO

Le Donatella, la curiosa origine del nome

Vai su successivo per vedere le foto delle sexy gemelle

Giulia taglio medio-lungo biondi, abito verde mela sotto il ginocchio con uno scollo ampio, tanto che nella foto da seduta si intravede la gamba snella e tonica. Silvia invece ha optato per una mise più sportiva: camicia a righe ampia, jeans aderente e scarpe rosse per spezzare. Nota in comune: la scollatura generosa che fa intendere come Le Donatella siano senza reggiseno. Il seno nudo decorato da un sensualissimo tatuaggio manda in estasi i fans del duo musicale e televisivo.

Come molti sapranno, Le Donatella devono la loro notorietà al talent X Factor; parteciparono infatti alla sesta edizione nel 2012 con un altro nome: le Provs Destination. Il loro nome attuale è stato cambiato in onore di Donatella Rettore che le gemelle amano.

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni e il trucco per essere fuori dal comune -FOTO

Dal 2012 ad oggi le ragazze si sono confermate come personaggi televisivi e come modelle per diversi brand di moda; basta guardare il loro profilo ufficiale per vedere i continui shooting a cui le bellissime sorelle Provvedi partecipano.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter