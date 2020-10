È sempre tremendamente bella Giorgia Rossi. Il volto sportivo di Sport Mediaset fa sempre il pieno di like ed incanta per bellezza e stile.

In tanti non vedano l’ora che il posticipo della domenica di Serie A abbia termine. Perché questo vuol dire potere ammirare Giorgia Rossi in tv. La 33enne giornalista sportiva è la conduttrice di Pressing Serie A, lo speciale che approfondisce i temi di ogni giornata calcistica.

Ed ogni volta che lei va in onda è un successo. Non solo perché stiamo parlando a tutti gli effetti di una donna bellissima e che appare pressoché senza difetti. Ma anche perché lei è capace in ogni circostanza di mettere su una trasmissione ottimamente costruita, che parla di ciò che è successo in campo sempre con professionalità, preparazione ed imparzialità. Poi se a tutto questo ci aggiungiamo il gradevolissimo effetto che il posare gli occhi su Giorga fa, ecco che vorremmo che ‘Pressing Serie A’ potesse durare fino al giorno dopo.

Giorgia Rossi, il prototipo della perfezione: “Fossero tutte come te”

Sono sempre di più gli ammiratori che seguono ‘la Giorgy’ su Instagram. Questo perché oltre ad essere davvero incantevole, per l’appunto la Rossi è molto preparata e sa porsi trasmettendo buonumore e capacità nel voler approfondire le cose. Per arrivare dove è arrivata, la romana ha sottolineato più volte che la gavetta le è risultata fondamentale. Ed anche per questo aspetto piace ai più.

Tra l’altro sul suo profilo Instagram lei è solita mostrare molto spesso cosa accade dietro alle quinte o durante le pause pubblicitarie. Non di rado è possibile vederla scherzare ad esempio con il collega Claudio Raimondi. E gli ammiratori spesso le dicono che ci vorrebbero più presenze femminili come lei, sia in televisione che sui social.

