Un vero incanto: è Ludovica Pagani, che sa sempre come fare per fare battere il cuore delle tantissime persone che la seguono su Instagram.

Ma come si fa a resistere a Ludovica Pagani? La giornalista sportiva originaria di Bergamo si fa vedere in tutta la sua bellezza. Il tutto in uno scatto che trasmette semplicità ma al tempo stesso fascino.

Il suo sorriso è splendido come una giornata di sole, anche ora che siamo ad autunno inoltrato. E la 25enne affermatasi nel tempo come una influencer di successo, fa anche sfoggio con altrettanta eleganza di un bell’abito per le occasioni speciali. Abito che la lascia alquanto scoperta sul davanti. Il risultato è un panorama bellissimo, per una immagine connotata da pura bellezza e da tanto buongusto. Sui social network c’è chi si mette in mostra rasentando spesso certi limiti che sarebbe meglio non toccare. Ma non Ludovica.

Ludovica Pagani, la bellezza sempre elegante della splendida bergamasca

Bellissima e praticamente irresistibile, una ragazza come lei rappresenta il sogno per milioni di persone. Lei piace non solo per la bellezza e per la eleganza mostrate ma anche per il suo sapere comunicare buonumore. Sul profilo Instagram della Pagani non mancano infatti foto anche a carattere ironico.

C’è ad esempio uno scatto postato di recente nel quale lei si autodefinisce “bambina”. Anche lì ovviamente è tanto bella. Ed anche lì il risultato è stato il solito pienone di ‘mi piace’ e di complimenti lasciatile dai fans.