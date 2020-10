Tommaso Zorzi e il rimorso per Francesco Oppini: lo sfogo nella casa. Stamattina l’influencer si è confidato con le sue compagne di stanza e ha rivelato cosa pensa della possibile uscita dell’amico

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sono sempre più lontani. Dopo la lite che c’è stata tra loro tra giovedì e venerdì, i due ragazzi hanno deciso di imporsi e non chiedersi scusa aspettando che fosse l’altro a fare il primo passo. Purtroppo né Francesco né Tommaso hanno deciso di fare il primo passo, e hanno passato questi giorni da soli, cercandosi di tanto in tanto ma non chiarendo mai veramente quello che è successo. Tommaso è rimasto così tanto deluso dal comportamento dell’amico che venerdì sera in puntata lo ha nominato, e adesso Francesco rischia di uscire dalla casa.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sempre più lontani: l’influencer si sfoga con le sue amiche in camera

Tommaso si aspettava che l’amico gli chiedesse scusa per quello che è successo, così come Francesco si aspettava che Tommaso chiedesse scusa a lui per la nomination. Si sono girati intorno molto in questi giorni, senza mai arrivare ad un vero e proprio chiarimento. Nonostante la delusione, Tommaso stamattina si è sfogato con le sue compagne di stanza riguardo alle nomination e all’ipotetico eliminato di questa sera. “Mi dispiacerebbe troppo se fosse Francesco ad uscire” ha ammesso.

Francesco oggi a pranzo ha deciso di parlare con l’amico e hanno parlato un po’ di questa sera. Oppini ha ammesso di essere preoccupato per tutto quello che dovrebbe fare fuori una volta uscito e Tommaso lo ha rassicurato dicendogli: “Tanto non esci”. Riusciranno a fare pace entro questa sera o continueranno a stare entrambi sulle loro posizioni?