Tommaso Zorzi sfogo contro Patrizia De Blanck: “Solo perché è Contessa?”. L’influencer ieri sera al Grande Fratello Vip ha sbottato per il comportamento della nobildonna nella casa

Tommaso Zorzi non ci sta più. Patrizia De Blanck è uno dei concorrenti più protetti dagli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, un po’ per il suo titolo nobiliare e un po’ per la sua età che spinge i ragazzi a rispettarla, a servirla e a riverirla. Ieri sera l’influencer è rimasto sconvolto dal comportamento che Patrizia ha avuto nei confronti di Guenda Goria: infatti, quando Guenda ha provato ad avere un confronto con Enock, Patrizia ha aggredito la ragazza mandandola a quel paese e urlandole addosso.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi si scaglia contro Patrizia De Blanck: “Non ha nessun diritto”

Tommaso è rimasto sconvolto nel vedere nessuno dirle di stare zitta, perché stava facendo qualcosa di abbastanza grave. Così, una volta andato in camera, si è sfogato con l’amico Francesco Oppini: “Io domani la nomino. Non puoi metterti ad urlare contro una ragazza in questo modo. Ho capito che hai 80 anni, che siamo già noi a circondarti e a proteggerti, però ad un certo punto… anche meno. Ho capito che sei la Contessa De Blanck e che hai costruito un personaggio su questa cosa del mandare a quel paese la gente, ma non puoi comportarti così qua dentro”.

“A meno che non succeda qualcosa di rilevante in puntata, io domani sera nomino lei o Enock. Ma credo di nominare lei” ha affermato Tommaso. “Mi dispiace ma non puoi comportarti in questo modo soltanto perché hai una certa età, non si fa così”.